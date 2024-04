Geny odpowiedzialne za otyłość. Naukowcy odkryli nowe warianty

Ryzyko otyłości nawet sześciokrotnie większe

W badaniach wykorzystano dane z Biobanku Wielkiej Brytanii (zawiera on ludzki materiał biologiczny pochodzący z badań populacyjnych) oraz inne informacje do przeprowadzenia sekwencjonowania całego eksomu – rodzaju sekwencjonowania genetycznego używanego do zrozumienia tego, co może powodować objawy lub chorobę – wskaźnika masy ciała (BMI) u ponad 500 000 osób.