Gen. Jarosław Gromadziński odchodzi z armii: kulisy decyzji

Gen. Jarosław Gromadziński, znany jako twórca "Żelaznej Dywizji", zdecydował się na odejście z armii. Powodem jest decyzja premiera Donalda Tuska, który podtrzymał decyzję Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) o odebraniu mu dostępu do tajemnic. Generał dowiedział się o tym z mediów, co wywołało jego oburzenie.

Generał Gromadziński wyraził rozczarowanie decyzją premiera i podkreślił, że nie zna powodów wszczęcia postępowania przez SKW. Onet podaje, że SKW nie posiada materiałów podważających wiarygodność generała, a cała sprawa ma trafić do prokuratury. Generał planuje odnieść się do sytuacji po odejściu z wojska.

Dowódca przesłał także oświadczenie do mediów. "Chce wyrazić swoje rozczarowanie utrzymaniem w mocy przez Prezesa Rady Ministrów decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mi poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych. Do końca wierzyłem, że personalne animozje nie będą wykorzystywane do walki o stanowiska służbowe, ani że nie zostanę uwikłany w grę polityczną" - napisał.