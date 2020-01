Gdańsk. Nie będzie śledztwa ws. gróźb wobec Aleksandry Dulkiewicz

Gdańska prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie gróźb formułowanych wobec prezydent Gdańska. Do uzasadnienia śledczych dotarł Piotr Adamowicz, brat zabitego przed rokiem Pawła Adamowicza. Powód odmowy śledczych może zaskakiwać.

"Koronnym argumentem jest to, że email z obelgami i groźbami nadszedł na urzędowy adres prezydent Gdańska o godzinie 22.07 – czyli, jak wywiodła prokuratura, po godzinach pracy" - dodaje poseł Platformy Obywatelskiej. Według gdańskich śledczych właśnie z tego powodu sprawca tego przewinienia nie może być ścigany z urzędu.

Adamowicz nie krył swojego zaskoczenia, nazywając decyzję "kuriozalną". "Trudno nie być nią przerażonym. Pomijam już fakt, że prokurator powinien sobie zdawać sprawę z tego, że prezydent miasta, premier czy wreszcie prezydent Rzeczpospolitej sprawują swe funkcje bez przerwy i nikt nie zdejmuje z nich obowiązków o godz. 16" - dodał we wpisie na Facebooku.

WP w tej sprawie skontaktowała się z rzecznikiem prasowym Aleksandry Dulkiewicz. - Nie mamy w tej sprawie za bardzo nic do dodania. To co powiedział Piotr Adamowicz oddaje ducha całej sprawy - przyznał Daniel Stenzel. Jednocześnie poinformował, że urząd miasta "z tą decyzją się nie zgadza i złożył zażalenie". - Teraz czekamy na decyzję sądu - dodał rzecznik.