"Fałszywy konwojent" ukradł 8 mln. Na razie oddał... 10 złotych

Do napadu rodem z filmu akcji doszło w 2015 roku w Swarzędzu. Krzysztof W. udawał konwojenta, porwał auto przewożące gotówkę z banku i ukradł gigantyczną sumę pieniędzy.

By nie dać się złapać, na parę miesięcy przed napadem mężczyzna celowo zmienił swój wizerunek i zatrudnił się w firmie ochroniarskiej. Jednak ostatecznie został zatrzymany.

"Fałszywy konwojent" oddaje pieniądze. Kwota zaskakuje

- W minionym tygodniu dostaliśmy przelew z zakładu karnego we Włocławku. W tytule wpisano, że środki pochodzą od skazanego Krzysztofa W. Kwota, którą nam przelano to dziesięć złotych – powiedział w rozmowie z TVN24 Jarosław Kur, właściciel firmy ochroniarskiej Servo.

Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof W. działa z premedytacją. - To jest metoda wytrącenia z ręki sądu argumentu, że skazany nie robi nic, żeby naprawić wyrządzoną szkodę. Zamiast tego robi tyle, ile jest to dla niego możliwe, żeby spłacić poszkodowanego – tłumaczył dla TVN24 niezwiązany ze sprawą mecenas Bronisław Muszyński.