"Jeden był torturowany". Słowa Kaczyńskiego wywołały burzę

"Prezes Kaczyński uważa, że Donald Tusk zdecydował, by torturowano Kamińskiego (sic!), przymusowo go karmiąc. Panie pośle Kaczyński, wielu ludzi jest na co dzień karmionych w taki sposób. To normalna sytuacja. A Kamińskiemu nikt nie bronił jeść, to była konsekwencja jego głodówki" - napisała dziennikarka Wirtualnej Polski Żaneta Gotowalska-Wróblewska.