Emocjonujące posiedzenie komisji. Nie podała mu ręki

Członkowie komisji na piątkowym posiedzeniu zaczęli przesłuchiwać Artura Sobonia. Na wszystkie pytania były minister odpowiadał, powołując się na odczytane wcześniej oświadczenie. Przewodniczący Dariusz Joński pytał m.in. o to, czy mail, który wyciekł do internetu, faktycznie został wysłany przez Sobonia do Michała Dworczyka. Magdalena Filiks zadała mu wiele pytań. Polityk PiS jednak na żadne nie odpowiedział.