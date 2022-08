Ed Sheeran zagra w Warszawie. Ceny noclegów przerażają

Ed Sheeran jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy na świecie. Wśród jego utworów znajdują się takie hity jak "Shape of You", "I See Fire", czy "Bad Habits". Zainteresowanie jego koncertem było tak duże, że piosenkarz postanowił wystąpić w Warszawie dwa dni z rzędu. Oba wydarzenia, 25 i 26 sierpnia, odbędą się na Stadionie Narodowym