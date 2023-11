Dziennikarz odchodzi z TVP. Huczy na Twitterze

"Dziwne, podobno w TVP pracują dziennikarze - jeżeli to prawda, to czemu wszyscy nie odchodzą do jakichś innych redakcji w tym kraju, tylko idą pracować do NBP (Damian Diaz) albo jakichś państwowych agencji (Jarosław Olechowski)? Mogłoby się przecież wydawać, że z dziennikarskim doświadczeniem na takim szczeblu będą rozchwytywani, choćby przez prawicowe redakcje!