Nie odpuścili Tuskowi. "Wiadomości" TVP żalą się widzom i atakują

TVP twierdzi, że jeśli zniknie "to widzowie stracą dostęp do wielu informacji". No, cóż. Widzowie głównego wydania "Wiadomości" TVP we wtorek nie dowiedzieli się o wielu wydarzeniach, które miały miejsce tego dnia. Na przykład o zapowiedzi powołania wkrótce trzech sejmowych komisji śledczych. Ale w sumie, nie ma się co dziwić. Musieliby bowiem przekazać widzom coś, o czym przez wiele miesięcy nie informowali. Powiedzieć im o milionach złotych wydanych na tzw. wybory kopertowe, o inwigilacji Pegasusem i aferze wizowej.