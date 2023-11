Absurdalny materiał. "Wiadomości" straszyły rukolą i jarmużem

Zestawiono to z rolniczymi postulatami Polskiego Stronnictwa Ludowego, które z KO i Lewicą ma tworzyć przyszłą koalicję rządzącą. Prawo i Sprawiedliwość próbuje w ten sposób przekonywać wyborców PSL, że bliżej im do PiS niż do partii, z którymi Władysław Kosiniak-Kamysz chce tworzyć rząd.