Trzecia Droga sprzeciwia się pomysłowi PO. "Rotacyjna może być kosiarka"

Takie rozwiązanie według planów PO miałoby sprawić, że Szymona Hołownię w fotelu marszałka zastąpiłby Włodzimierz Czarzasty. Polska 2050 dopuszcza taką możliwość wyłącznie, jeśli rotacja będzie szersza i dotyczyłaby nie tylko Sejmu i Senatu, ale również rządu. - Co do zasady, to nie jest dobry pomysł, dlatego, że osłabia tę osobę, która pełni tę funkcję – mówił o rotacyjności Szymon Hołownia w TVN24.