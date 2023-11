Morawiecki podda się? Marszałek senior przewiduje

Dodał, że jeśli sprawy się tak potoczą, to Donald Tusk mógły zostać premierem już 20 listopada. Ten scenariusz zakłada przeprowadzenie konstruktywnego wotum nieufności. - Ja bym się na to zdecydował, bo to skraca wyraźnie proces powołania nowego rządu, a przed nami krótki termin uchwalenia budżetu, bo może to być już 30 stycznia - mówił.