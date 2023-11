"Allahu Akbar" w Monachium. Muzułmanie zajęli centrum stolicy Bawarii

W niedzielne popołudnie około 400 osób zebrało się na propalestyńskiej demonstracji przed kościołem teatynów w Monachium. "Imam Ahmad Schekeb Popal wezwał obecnych do modlitwy za zmarłych. Wszyscy przez kilka minut klęczeli na Odeonsplatz. Tymczasem imam wielokrotnie krzyczał 'Allahu Akbar', na co odpowiadali mu uczestnicy demonstracji. Zakryte kobiety trzymały w dłoniach zawiniątka w poplamionych prześcieradłach, co miało symbolizować martwe dzieci" - relacjonuje "Bild".