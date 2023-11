Niemcy podali szokujące informacje o gwałtach zbiorowych

Każdego dnia w Niemczech co najmniej jedna kobieta pada ofiarą zbiorowego gwałtu. To się dzieje w drodze do domu, na imprezie, w parku czy na basenie. Liczba przestępstw seksualnych w ubiegłym roku osiągnęła za Odrą rekordowy poziom - pisze "Bild", wskazując na zatrważające statystyki policyjne.