Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Google Doodle. Sprawdź, jak obchodzimy Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Google Doodle. 14 października wypada tzw. Dzień Nauczyciela. Sprawdź, co to za święto i jak je obchodzimy.

Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Google Doodle

Dziś wyszukiwarka Google swoją grafiką upamiętnia Dzień Edukacji Narodowej. To polskie święto oświaty oraz szkolnictwa wyższego zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku i określone na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez sejm rozbiorowy 14 października 1773 roku. Należy zaznaczyć, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszy ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie. Do jej zasług należy stworzenie podstaw szkolnictwa średniego oraz seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, przygotowywanie nowych programów nauczania oraz przyczynienie się do powstania podwalin polskiej terminologii naukowej w dziedzinach chemii, fizyki oraz matematyki poprzez publikację nowoczesnych podręczników szkolnych.