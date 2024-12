Drogie święta? Wiadomo, ile Polacy zamierzają wydać na prezenty

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wielu z nas zastanawia się nad budżetem na prezenty . W obliczu trudności ekonomicznych Polacy starają się dostosować swoje plany do możliwości finansowych.

Największą grupę spośród deklarujących konkretną kwotę stanowią osoby, które planują wydatki w przedziale 300-500 zł . Z drugiej strony aż 29 proc. badanych nie jest w stanie określić swoich wydatków , co może wynikać z niepewności finansowej lub odkładania decyzji na ostatnią chwilę.

Wyniki badania pokazują, że Polacy w różny sposób podchodzą do budżetowania świątecznych wydatków. Chociaż większość planuje wydatki poniżej 500 zł, niemal co piąty ankietowany (19 proc.) zamierza wydać więcej, co wskazuje na duże różnice w możliwościach finansowych poszczególnych gospodarstw domowych.