Polacy w internecie zakupy robią rano lub wieczorem. I oczekują darmowej dostawy

Liczba internautów oraz transakcji online od początku pandemii wzrosły nieznacznie – z 85 proc. w 2020 r. do 88 proc. w 2024 r. Natomiast częstotliwość zakupów oraz średnia wartość koszyka urosły dużo bardziej. Ta pierwsza zmienna ze średniej 15,3 razy w 2020 r. do 17,7 w 2023 r. Przeciętna wartość koszyka w tym samym czasie wzrosła o 9 proc. – z 233 zł do 304 zł.