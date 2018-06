Donald Tusk wejdzie do gry. Wszystko zależy od wyniku PO w wyborach samorządowych

Donald Tusk ma jednak plan na wybory do Parlamentu Europejskiego. Mógłby zostać patronem alternatywnej listy politycznej. O wszystkim zadecyduje wynik PO w wyborach samorządowych i liczba polityków, którym nie jest pod drodze z Grzegorzem Schetyną.

Plan Donalda Tuska na wybory do PE

Szef RE mógłby zostać liderem listy i kandydatem na europosła. W kontekście planów Tuska istotne jest to, że nie może sprawować funkcji publicznej w kraju pochodzenia. Traktat lizboński nie wyklucza za to możliwości sprawowania przez niego mandatu w innej instytucji europejskiej. Teoretycznie nie musiałby więc rezygnować z szefowania Radzie i mógłby przez pięć miesięcy (od lipca do końca listopada) łączyć tę funkcję z mandatem europosła.