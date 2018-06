Wyborcze plany Tuska. Sprawdziliśmy, co mu wolno

Donald Tusk ma plan na wybory do Parlamentu Europejskiego. Taka informacja w różnym kształcie i detalach pojawia się w polskich mediach. Sprawdziliśmy, co o jego udziale w wyborach mówią przepisy.

Otoczenie Tuska rozważa też jeszcze bardziej ofensywny wariant. O tym, że zostanie on liderem listy i kandydatem na europosła w połowie maja donosił "Super Express". Immunitet europosła miałby być dla niego receptą na uchronienie się przed zarzutami , jakie zamierza mu rzekomo postawić PiS. Gazeta.pl sugeruje, że w przypadku takiego rozwiązania Tusk musiałby o kilka miesięcy skrócić kadencję szefa Rady Europejskiej, która kończy się w listopadzie 2019 r. Jednak, co ciekawe, taki wymóg formalnie nie istnieje.

Brak konkretnych przepisów odnoszących się do stanowiska szefa Rady w gąszczu unijnych regulacji może budzić zdziwienie. W kontekście planów Tuska istotne jest to, że nie może sprawować funkcji publicznej w kraju pochodzenia. Traktat lizboński nie wyklucza za to możliwości sprawowania przez niego mandatu w innej instytucji europejskiej. Teoretycznie nie musiałby więc rezygnować z szefowania Radzie i mógłby przez pięć miesięcy (od lipca do końca listopada) łączyć tę funkcję z mandatem europosła.