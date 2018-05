Donald Tusk skrzyknie wszystkich. Do walki z PiS

Donald Tusk jako inicjator i patron bardzo szerokiej proeuropejskiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego - taki scenariusz działania Rady Europejskiej kreśli gazeta.pl. Na liście mieliby się znaleźć ludzie ze środowisk PO, Nowoczesnej, PSL, ale także lewicy.

Jak zauważa gazeta.pl, z realizacją takiego scenariusza jest niejeden kłopot. Po pierwsze Tusk szybko musi się na to zdecydować. Wybory do europarlamentu odbędą się już za rok. Poza tym Tusk jest w "ostrym, choć publicznie skrywanym" konflikcie z Grzegorzem Schetyną. "Lista Tuska" postawiłaby obecnego szefa PO w sytuacji nie do pozazdroszczenia - będzie skazany na bojkotowanie projektu albo ponowne zepchnięcie przez niego w cień.

Otoczenie Tuska rozważa też jeszcze bardziej ofensywny wariant. Liderem listy i kandydatem na europosła miałby zostać też on sam. Wtedy Tusk musiały o kilka miesięcy skrócić kadencję szefa Rady Europejskiej, która kończy się w listopadzie 2019 r. Choć byłby wtedy mocnym kandydatem do objęcia funkcji szefa Parlamentu Europejskiego czy Europejskiej Partii Ludowej, to jednak przesiadka z fotela "prezydenta" UE do ław europosłów byłaby jednak degradacją.