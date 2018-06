Lista Tuska do PE. "To marzenie tych, którzy nie wiedzą jak się tam dostać"

Grzegorz Schetyna nie wierzy w stworzenie specjalnej listy wyborczej do europarlamentu, która miałaby zawierać kandydatury m.in. byłych prezydentów i premierów. - Nie słyszałem, żeby Donald Tusk miał stworzyć coś takiego - uważa szef PO.

- Nie słyszałem, żeby Donald Tusk chciał tworzyć wspólną listę w wyborach do PE. Nie wierzę w ten projekt. Traktuje ten pomysł jako marzenie niektórych, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego, a nie za bardzo wiedzą jak - mówił Grzegorz Schetyna na antenie Radiowej Trójki.

Przewodniczący PO twierdzi, że wszystko zależy od decyzji szefa Rady Europejskiej. Sam jednak jest sceptyczny, ponieważ osoby, które dostałyby się z tej listy i tak trafiłyby do różnych grup parlamentarnych. - Ludzie bardziej mówią to w jego imieniu i podpierają się nazwiskiem Tuska. To nie ma racji bytu - dodał.