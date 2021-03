Taśmy Daniela Obajtka. Donald Tusk: zastanawiałbym się, czy zlecić mu prowadzenie stacji benzynowej

- Rozumiem specyficzne poczucie humoru, które towarzyszy niektórym polskim politykom i komentatorom, ale pan Obajtek jest dzisiaj bardziej znany z ujawnienia tych dość gorszących zdarzeń z czasów gdy był wójtem Pcimia - stwierdził Donald Tusk, były premier i były szef Rady Europejskiej, pytany w programie TVN 24 "Fakty po Faktach" o tzw. taśmy Daniela Obajtka. Prowadzący program pytał o to, czy mogą one mieć wpływ na plan powołania go na premiera.