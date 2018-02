Diametralne zmiany w MSZ. Wiadomo więcej

Rewolucja kadrowa - użycie tego określenia w kontekście zmian przeprowadzanych w MSZ nie wydaje się przesadą. Teraz na jaw wychodzą szczegóły działań nowego szefa resortu Jacka Czaputowicza.

Pojawiło się między innymi nazwisko Artura Dmochowskiego, byłego rzecznika MSZ, do niedawna prezesa Polskiej Agencji Prasowej. Okazuje się, że wrócił do resortu na stanowisko dyrektora Akademii Dyplomatycznej, ale nie na długo. Zastąpi go bowiem Artur Harazim. To były ambasador w Belgii, który miał zostać odwołany z tego stanowiska, bo nie zgadzał się na politykę obniżania wymagań kadrowych w MSZ.