Dawid Jackiewicz przekazał nagrodę. Nie tak jak chciał Jarosław Kaczyński

Były minister skarbu jako jeden z niewielu polityków pokazał dowód przekazania nagrody. Wcześniej rzeczniczka PiS zaznaczyła, że Dawid Jackiewicz jej nie zwrócił. On zaś zaskoczył podwójnie. Nie dość, że nagrody już nie ma, to jeszcze przeznaczył ją na inny cel niż chciał PiS.

Jak polityk pożegnał się z PiS

- Dawid nie do końca rozumiał sytuację, w której się znalazł. Nie ma sobie nic do zarzucenia i wie, że kontrole w spółkach nie wykazały niczego, co działałoby na jego niekorzyść. Uważa, że stał się ofiarą politycznych rozgrywek. Długo czekał, aż partia wyciągnie do niego rękę, ale na razie nie ma na to szans - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" polityk znający kulisy odsunięcia Jackiewicza.