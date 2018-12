COP24. Prezydent Nigerii oświadcza: to ja jestem Muhammadu Buhari, żyję i nie jestem klonem

Prezydent Nigerii, który przyleciał do Polski na szczyt klimatyczny COP24 głośno zdementował plotki o swojej rzekomej śmierci. Muhammadu Buhari musiał także tłumaczyć się swoim rodakom żyjącym w Polsce z podejrzeń, że został zastąpiony przez klona.

Prezydent Andrzej Duda, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Nigerii Muhammadu Buhari podczas uroczystego otwarcia Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

"Jedno z pytań, które pojawiło się dzisiaj podczas mojego spotkania z Nigeryjczykami w Polsce dotyczyło kwestii, czy zostałem sklonowany czy nie" - napisał na swoim profilu na Twitterze Buhari. "Te plotki mnie nie zaskoczyły, kiedy w zeszłym roku wyjeżdżałem się leczyć, wielu ludzi uważało, że nie żyję" - dodał.

Buhari spędził w 2017 roku wiele czasu Londynie, gdzie się leczył. Jeden z jego wyjazdów trwał ponad trzy miesiące, co sprawiło, że w kraju zaczęto niepokoić się o jego zdrowie, a w sieci pojawiło się wiele informacji o tym, że zmarł.

W niedzielę na Instagramie i Facebooku prezydent poinformował, że przekonanie o jego śmierci było tak silne, że wiele osób kontaktowało się z wiceprezydentem Nigerii Yemi Osinbajo i prosiło go o to, by "zastąpił zmarłego" Buhari.

"Bardzo go to zawstydzało, rozmawialiśmy o tym, kiedy odwiedzał mnie podczas rekonwalescencji" - napisał Buhari. "Mogę zapewnić was wszystkich, że to naprawdę jestem ja. Będę w tym miesiącu świętować swoje 76. urodziny i wciąż jestem silny!" - zapewnił.

Rzecznik prasowy prezydenta Garba Shehu dodał na swoim profilu na Facebooku, że Buhari został w niedzielę zapytany przez swojego rodaka, "o Jubrila z Sudanu", który ma być rzekomo jego sobowtórem i zastąpił go w fotelu szefa państwa. To miało skłonić prezydenta do potwierdzenia swojej tożsamości .

Buhari został wybrany na prezydenta Nigerii w 2015 roku.

Wcześniej przez dwa lata (od grudnia 1983 do sierpnia 1985 roku) rządził Nigerią, jako przewodniczący Najwyższej Rady Wojskowej. Stanowisko to zajmował po zamachu stanu, który odsunął od władz ówczesnego prezydenta. Buhari został jednak po dwóch latach obalony przez swoich wojskowych współtowarzyszy, gdyż zamierzał przeprowadzić dochodzenie w sprawie korupcji w wojsku i Ministerstwie Obrony.