Co się wydarzy w 2024 r. w polskiej polityce? [OPINIA]

Oczywiste jest to, że każdy z liderów - i każda z partii korzysta na byciu w koalicji rządowej. Ale jasne jest też to, że wszyscy będą chcieli grać na siebie, bo tylko to zapewnia im obecność w koalicji. Mowa o zbyt doświadczonych i inteligentnych politykach, by nie wiedzieli, że przyjaźń i wspólne uśmiechy do telewizyjnych kamer skończą się w chwili, w której któryś z czwórki przestanie być potrzebny reszcie.