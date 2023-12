Kaczyński nie odpuścił też w sylwestra. Przyjechał na miejsce

Według prezesa PiS, "okazało się, że w tej konstytucji nie ma wielu zabezpieczeń, które powinny być, żeby nie dopuszczać do sytuacji, jakie są w tej chwili". W jego ocenie, "dzisiaj to musimy przede wszystkim obronić prawo Polaków do informacji, bo to jest jedyna szansa, a nawet jedyna gwarancja, tego, że Polska jednak wróci na właściwie tory".