Cztery wesela i pogrzeb, czyli polityczne podsumowanie roku [OPINIA]

Tyle że tak jak Tuska Jarosław Kaczyński nie doceniał blisko dwie dekady temu, tak nie docenił i tym razem. Miarowo, krok po kroku, miesiąc po miesiącu, Donald Tusk najpierw został niekwestionowanym liderem opozycji, by potem poprowadzić ją do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. I to mimo braku jednej wspólnej listy opozycyjnej, o której nie sposób nie wspomnieć w podsumowaniu roku – bo tak jak z niej nic nie wyszło, tak co się ogrom ludzi o to nakłócił, to ich.