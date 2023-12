To Kosiniak-Kamysz może zacząć czystki w prokuraturze. "Przyjrzymy się sprawie"

"Antoni Macierewicz dodał, że łącznie z wydaniem publikacji podjęta została kampania przed przyjazdem prezydenta USA Donalda Trumpa do Polski, ponieważ wiadomo było, że chciał on się spotkać z ministrem w sprawie wzmocnienia armii. Wszystko wskazywało więc na to, że działanie Tomasza Piątka było ściśle powiązane z tą wizytą i miało na celu nie tylko - w dalszej perspektywie - rezygnację Antoniego Macierewicza lub uniemożliwienie mu pełnienia urzędu, ale również w bliższej perspektywie uniemożliwienie mu spotkania z Donaldem Trumpem (…). (Macierewicz – red.) potraktował to jako działanie jako część skonstruowanego przedsięwzięcia, które w ostatnich latach stało się specjalnością rosyjskich służb specjalnych, zwanego wojną informacyjną" - napisał prokurator Tomkiel.