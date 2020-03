Antoni Macierewicz mówił o zamachu. Zeznawał w prokuraturze ws. książki na jego temat

Piątek również zawiadomił śledczych. W piśmie zarzucił byłemu ministrowi obrony przekroczenie uprawnień i wykorzystanie stanowiska do podważenia wiarygodności jego osoby oraz jego książki. Ale i w tym przypadku prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Autor książki postanowienie zaskarżył do sądu, który nakazał prokuraturze ponownie przyjrzeć się sprawie i zbadać, czy przypadkiem celem byłego szefa MON nie było uderzenie w Tomasza Piątka , a nie troska o bezpieczeństwo kraju.

10 maja 2019 roku mjr Wojciech Tomkiel, prokurator wydziału spraw wojskowych umorzył śledztwo w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez Antoniego Macierewicza. W uzasadnieniu, do którego dotarła Wirtualna Polska, przywoływane są obszerne zeznania byłego ministra obrony narodowej.

Były minister: to wojna informacyjna

"(…) Antoni Macierewicz dodał, że łącznie z wydaniem publikacji podjęta została kampania przed przyjazdem prezydenta USA Donalda Trumpa do Polski, ponieważ wiadomo było, że chciał on się spotkać z ministrem w sprawie wzmocnienia armii. Wszystko wskazywało więc na to, że działanie Tomasz Piątka było ściśle powiązane z tą wizytą i miało na celu nie tylko – w dalszej perspektywie – rezygnację Antoniego Macierewicza lub uniemożliwienie mu pełnienia urzędu, ale również w bliższej perspektywie uniemożliwienie mu spotkania z Donaldem Trumpem" – napisał prokurator Wojciech Tomkiel.