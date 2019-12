Zastępca dowódcy jednostki GROM z zarzutami

Pięć zarzutów korupcyjnych usłyszał w prokuraturze zastępca dowódcy specjalnej jednostki wojskowej GROM. Śledczy zarządzili wobec mundurowego dozór i poręczenie majątkowe. Andrzej R. został zawieszony w czynnościach służbowych.

Zarzuty dotyczą działań korupcyjnych, których - zdaniem prokuratorów - miał dopuścić się zastępca dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2305, czyli GROM - podaje RMF FM. Andrzej R. został zatrzymany we wtorek przez Żandarmerię Wojskową razem z dwoma przedsiębiorcami.

Śledczy uważają, że żołnierz przyjął od tych osób pięć łapówek. Firmy przedsiębiorców dostarczali do jednostki sprzęt i wyposażenie. Z ustaleń stacji wynika, że przedsiębiorcy przekazali zastępcy dowódcy GROM kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że chodzić ma o organizację przetargów.