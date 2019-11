Piotr Ś. mógł przekazać plany Rosjanom. Nowe fakty ws. zatrzymanego przez ABW

Piotr Ś., zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ws. szpiegostwa na rzecz Rosji, mógł przekazać Moskwie plany siedziby dowództwa dywizji NATO w Elblągu. Mężczyzna pracował w firmie, która rozbudowywała te pomieszczenia.

Piotr Ś., zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa, był managerem spółki AMW Sinevia i koordynował rozbudowę infrastruktury Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO w Elblągu - podaje Onet. Mężczyzna miał mieć dostęp do dokumentacji oraz planów pomieszczeń i mógł również wprowadzać na teren budowy inne osoby.

Z ustaleń portalu wynika, że Piotr Ś. został zatrudniony w firmie Sinevia należącej do Agencji Mienia Wojskowego w 2018 r., już w trakcie realizacji inwestycji w Elblągu. Eksperci zauważają, że to bardzo dobra przykrywka do prowadzenia działalności szpiegowskiej.