"Całkowita demoralizacja". Komentują akcję Republiki uderzającą w WOŚP

Jak z kolei przekazał współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń: "WOŚP to piękna inicjatywa społeczna, która od lat wspiera najbardziej potrzebujących. Obrzydliwa nagonka PiS - w tym roku pod hasłem 'daję na Republikę, nie daję na Owsiaka' - to robienie polityki na ludzkiej krzywdzie… Ja wspieram WOŚP, bo wierzę, że pomoc innym ma sens!" - napisał na platformie X.

"A dlaczego Republikę, a nie PiS? Posłanka Lichocka przecież coś tłumaczyła i prosiła?" - napisała dziennikarka Dominika Wielowieyska, nawiązując do hasła przewodniego akcji oraz sytuacji, która niedawno miała miejsce na antenie stacji, kiedy to posłanka apelowała o datki na Prawo i Sprawiedliwość. "A tak serio: czuję, że wpłaty WOŚP mogą być całkiem spore w efekcie tej akcji" - dodała.

Z kolei założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, odnosząc się do treści wpisu premiera, napisał: "To jednak dość smutne, że trzeba zbierać na dzieci chore na raka. Ktoś mógłby pomyśleć, że to obowiązek państwa. A jeszcze ktoś inny mógłby przypomnieć, że kasa na onkologię miała iść zamiast na TVP. Jednak wciąż propaganda wygrywa z chorymi na raka dziećmi".