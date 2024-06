"Największe zagrożenie". Ostrzeżenia dla całej Polski

Takie ostrzeżenia wiążą się z sumami opadów deszczu od 20 mm do 35 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Podobnie jak w przypadku ostrzeżeń drugiego stopnia, lokalnie możliwe jest wystąpienie gradu. Ostrzeżenia te mają obowiązywać albo w godzinach od 11.00 do 23.00, albo od 13.00 do 23.00, lub od 15.00 do 23.00, w zależności od regionu. Szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 procent.