Burza po nagraniu. MZK broni kierowcy autobusu. Tylko dziewczynek szkoda

Jeden z komentujących napisał: "Nie wiem na co patrzył kierowca, ale z kamerki autobusu widać z daleka, już przed dojazdem do skrzyżowania tą dużą kałużę czy aby nie specjalnie nie zwolnił przed wjechaniem w nią, sami sobie strzelili w kolano pokazując własne nagranie z autobusu, to nie była dziura w drodze, w której była woda nie do zauważenia, tylko aż na połowę pasa ruchu, więc nie ma co się dziwić, że ludzie mają pretensje do kierowcy".