Budowali obwodnicę. Nagle eksplodowała bomba lotnicza

Niewybuch eksplodował obok stacji paliw

Do wybuchu doszło około 100 metrów od stacji paliw. - Ze względu na eksplozję tak potężnego ładunku wybuchowego i wywołaną przez to falę sejsmiczną, mogło dojść do rozszczelnienia zbiorników podziemnych przy stacji paliw. Zaleciliśmy zarządcy obiektu kontrole tych elementów - dodał st. chor. sztab. Krasowski.