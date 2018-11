Brudziński dziękuje policjantom i gani samorządowców. "To nieodpowiedzialność"

Szef MSWiA Joachim Brudziński wyraził zadowolenie z przebiegu uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Minister twierdzi, że winę za incydenty, do których doszło w niedzielę, ponoszą nie tylko chuligani, ale także samorządowcy.

- Ranni we Wrocławiu odnieśli obrażenia wskutek chuligańskiego zachowania, ale również nieodpowiedzialności urzędników ratusza. Zgoda na manifestacje organizacji dążących do konfrontacji powoduje właśnie takie sytuacje - stwierdził podczas konferencji prasowej Joachim Brudziński.

- Zidentyfikowaliśmy kilkanaście takich grup z kilkunastu krajów, głównie UE. Funkcjonariuszom służby granicznej przekazano dane ok. 400 osób, które miały zostać niewpuszczone do naszego kraju. Niektóre środowiska same złożyły oświadczenia, że nie przybędą na marsz - donosi Kamiński.