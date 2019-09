Brudnów. Skatowany pies nie przeżył doby. Oprawca nabił go na widły

Opublikowane przez fundację Zaciszny tymczas - pokochaj adoptuj psa zdjęcie rannego czworonoga wywołało burzę wśród internautów. Skatowane zwierzę zostało znalezione w okolicach Radomia. Jego rany wskazywały na przebicie widłami. Niestety, pies nie przeżył. Trwają poszukiwania sprawcy.

Niewielkiego psiaka znalazła pomysłodawczyni tymczasowego domu dla bezpańskich i porzuconych pupili. W niedzielną noc zabrała go z miejscowości Brudnów (ok. 20 km na zachód od Radomia), jednak w najbliższym mieście nie było o tej porze czynnych klinik weterynaryjnych. Ranne i cierpiące zwierzę trzeba było zawieźć do Warszawy, 120 km dalej.