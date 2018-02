"Brednie". Ostra reakcja ks. Isakowicza-Zalewskiego na kontrowersyjną tezę b. premiera

"To tak jakby twierdzić, że Hitler nie miał nic wspólnego z Holokaustem i nie wiedział o komorach gazowych" - oznajmił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. To reakcja na słowa b. premiera Jana Olszewskiego, który stwierdził, że Stepan Bandera nie odpowiada za Wołyń.

"Niewątpliwie jest dla Polaków postacią mało sympatyczną, jego wypowiedzi na temat Polski były bardzo nieprzychylne. Ale chciałbym bardzo mocno podkreślić i dać pod rozwagę - ten człowiek nie miał ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego" - mówił o Stepanie Banderze Jan Olszewski w wywiadzie dla "Super Expressu". Co więcej, były premier stwierdził, że gdyby Bandera mógł podejmować decyzję, do zbrodni na Wołyniu by nie doszło.