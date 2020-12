Boże Narodzenie 2020. Śmieszne wierszyki i życzenia na święta

Życzenia na Boże Narodzenie. Śmieszne wierszyki do wysłania SMS-em, przez Facebooka, WhatsAppa itd.

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!