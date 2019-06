Boże Ciało 2019 – kiedy wypada święto? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało jest świętem ruchomym. Oznacza to, że co roku ma inną datę. W 2019 Boże Ciało dobędzie się 20 czerwca. Tego dnia nie idziemy do pracy, a wszystkie największe sklepy muszą być zamknięte.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Boże Ciało 2019. Kiedy obchodzimy Boże Ciało i czy jest to dzień wolny od pracy (iStock.com)

Boże Ciało 2019 – co świętujemy?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji zwane Bożym Ciałem, w polskiej kulturze obchodzone jest od średniowiecza. W tym dniu czczony jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie.

Obchody Bożego Ciała w Polsce opierają się głównie na organizacji mszy świętej oraz procesji z Eucharystią przechodzącej ulicami parafii. Podczas procesji niesione są święte obrazy, a także chorągwie. Dzieci niosą szarfy, poduszki, a także sypią kwiaty. Procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach. Podczas postoju odczytywane są fragmenty Ewangelii.

Boże Ciało 2019 – kiedy wypada i czy jest to dzień wolny?

Data Bożego Ciała wyznaczana jest na podstawie Świąt Wielkanocnych. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbywa się zawsze 60 dni po Wielkanocy. Zawsze jest to czwartek. W 2019 roku Boże Ciało odbędzie się 20 czerwca.