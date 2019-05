Birma. Wypadek samolotu podczas lądowania, co najmniej 17 rannych

Co najmniej 17 osób zostało rannych w wypadku samolotu banglijskich linii lotniczych w środkowej Birmie. Maszyna wypadła z pasa startowego podczas lądowania na lotnisku w Rangunie - informuje Radio ZET.

- Do wypadku doszło w środę wieczorem czasu lokalnego - informował rzecznik linii Biman Bangladesh Airlines Shakil Meraj. Bombardier Dash 8 Q400 leciał z Dhaki (stolicy Bangladeszu) do Ranguny w Birmie. Pilot lądował przy bardzo złej pogodzie. - Gdy próbował posadzić samolot, maszyna nagle podskoczyła do góry i spadła z impetem - przekazał ambasador Bangladeszu w Birmie Manjurul Karim Khan Chowdhury.