Awantura w programie Stankiewicza. Poseł Arłukowicz przekazuje radę prezydentowi

Bartosz Arłukowicz z KO w reakcji na słowa Zalewskiej i Rzepeckiego zareagował z irytacją. - Z trudem wytrzymałem do końca tych wypowiedzi - wyznał. Przywołał zdanie posłanki Zalewskiej "Tusk się wściekł". - Chcę panią wyprowadzić z błędu. To nie Tusk się wściekł, to prokurator usiłował zawezwać do siebie pana Romanowskiego, by postawić mu zarzut działania w grupie przestępczej - powiedział.