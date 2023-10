Atak na Izrael. O co chodzi? Kolejny akt niekończącego się konfliktu

W czerwcu 1967 roku pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi wybuchła kolejna wojna, nazywana wojną sześciodniową. Poprzedziły ją konflikty na terenach przygranicznych, które z czasem eskalowały do rozmiarów wojny. Ta z powodu przewagi Izraela zakończyła się zawieszeniem broni na froncie izraelsko-syryjskim. Skutkiem walk była również uchwalona w 1967 r. rezolucja ONZ wzywająca do "utworzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie". Z powodu rosnących napięć, doszło do kolejnej eskalacji konfliktu.