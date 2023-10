Iran zaplanował atak Hamasu? Decyzja o jego podjęciu miała zapaść w poniedziałek

Blinken: Musimy zobaczyć, dokąd zaprowdzą nas fakty

Na pytanie "The Wall Street Journal" dotyczące tej kwestii, sekretarz stanu USA Antony Blinken nie potwierdził tych informacji. W odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy stwierdził: "W tej chwili nie mamy nic, co wskazywałoby na to, że Iran był bezpośrednio zaangażowany w ten atak, w jego planowanie lub przeprowadzanie. Ale przyglądamy się temu bardzo uważnie i musimy zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas fakty".