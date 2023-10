Izrael wkroczy do Strefy Gazy? Amerykanie podają termin

"Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 24-48 godzin izraelski rząd rozpocznie inwazję naziemną na Strefę Gazy, co prawdopodobnie szybko zwiększy liczbę ofiar śmiertelnych konfliktu, gdy siły izraelskie wkroczą do gęsto zaludnionej Strefy Gazy" - informuje na swoim profilu na Twitterze John Hudson, dziennikarz "The Washington Post", powołując się na opinie amerykańskich urzędników.