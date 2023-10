"Żelazne Miecze" w Strefie Gazy. "Trafiliśmy 800 celów"

Palestyńskie władze poinformowały, że w izraelskich nalotach w Strefie Gazy zginęło jak dotąd co najmniej 370 osób, a 2200 zostało rannych. Nie wiadomo, ilu z nich to bojownicy Hamasu. Należy się spodziewać dużego wzrostu liczby ofiar. A to dopiero początek operacji sił zbrojnych Izraela przeciwko terrorystom.