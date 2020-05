39. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

W czwartek 28 maja przypada 39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego. Urodził się on 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, w zaborze rosyjskim. Miejscowość ta leży na granicy Mazowsza i Podlasia. Stefan Wyszyński zmarł w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dożył 80 lat, a posługę kapłańską pełnił przez 57 lat. Pogrzeb odbył się 31 maja 1981 roku.

Przed śmiercią kardynał August Hlond jako swojego następcę na stanowisku prymasa Polski wskazał biskupa Stefana Wyszyńskiego. Był on arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Prymas przewodniczył uroczystościom z okazji tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku. To on miał wpływ na sytuację kościoła katolickiego w Polsce w czasach komunizmu.