260 zł za czereśnie. Producent owoców nie gryzie się w język. "Produkt luksusowy"

Według plantatora to nie takie proste. Wylicza powody, dla których nie kupuje co roku apartamentu w Warszawie. Pierwsza to "wojenne" ceny oleju napędowego - podstawowego paliwa w gospodarstwie. Ponadto sadownicy płacą więcej (kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie) za energię elektryczną - potrzebną do zasilania chłodni przechowującej owoce. Zdrożały środki ochrony roślin. Aby utrzymać drzewa w dobrej kondycji, sadownik wykonuje rocznie 13-15 zabiegów przeciwko szkodnikom i chorobom, a ich koszty rosną z roku na rok.