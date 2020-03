Zmarł Marek Lehnert

Od 1970 roku pracował w mediach. Jego pierwszą redakcją, z którą współpracował do 2000 roku, był "Tygodnik Powszechny”. Współpracę z tym tygodnikiem rozpoczął po wygraniu ogłoszonego przez nią konkursu na reportaż. Od 1980 do 1984roku pracował w polskojęzycznej edycji gazety „L’Osservatore Romano”. Do do 1993 był watykańskim korespondentem Radia Wolna Europa, a od 1994 do lutego 2017roku -ł korespondentem Polskiego Radia w Rzymie.